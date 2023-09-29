İngiltere'de 16 yaşındaki genç 300 yıllık dünyaca ünlü tarihi çınar ağacını kesti

İngiltere'de 300 yıllık dünyaca ünlü çınar ağacını kestiği gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki genç, kefaletle serbest bırakıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 27 Eylül gecesi Northumberland bölgesinde Hadrian Duvarı yakınlarındaki "Sycamore Gap" adlı tarihi ağacın kesilmesinin ardından 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Northumbria Polisi, şüphelinin kefaletle serbest bırakıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, bölge sakinlerinin olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, 2016'da "Woodland Trust" ödüllerinde "Yılın İngiliz Ağacı" seçilen çınarın kurtarılmasının pek mümkün olmadığını belirtirken, bazıları ise dibinden filizlerin çıkma ihtimali olduğunu ancak eski haline dönemeyeceği görüşünü paylaşıyor.Yetkililer, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ağacın fotoğrafını çekmek için bölgeyi ziyaret ettiğini kaydetti.





Hollywood filminde yer almıştı

İngiltere'de doğal mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten "National Trust" adlı kuruluş, ağacın 1860-1890 yıllarında dikildiğini açıkladı.

National Trust tarafından dün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Ağacın vandalizm eylemi gibi görünen şekilde bir gecede kesildiğini öğrendiğimizde hem şok olduk hem de büyük üzüntü duyduk." ifadesi kullanıldı.

İkonik ağacın yerel ve ulusal düzeyde, ziyaret eden herkes tarafından ne kadar sevildiğini bildiklerini belirten kuruluş, "Ne olduğunu ve neler yapılabileceğini anlamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.