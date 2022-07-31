İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı

Ukrayna'dan hareket edecek ilk tahıl gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler: Gemi 31 Temmuz'da öğlen yola çıkacak

Ukrayna'nın Chornomorsk limanında demirli olan Polarnet adlı kuru yük gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de bekleyen tahılı taşıyacak ilk gemi olduklarını belirten Alibeyler, 'Şimdiye kadar 600 ton yükleme yapıldı. Gemiye 12 bin ton mısır yüklüyorum. Tahıl terminalinin planlamasına göre 31 Temmuz'da öğlen gibi hareket edeceğiz. Limanda bekleyen diğer Türk gemisi Rahmi Yağcı'ya yerimi vereceğim, o yüklemeye devam edecek.' şeklinde konuştu.