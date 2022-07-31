Dünya İngilterede binlerce makinist grev başlattı
AVRUPA

İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı

İngiltere'de binlerce makinist ücret artışı talebiyle grev başlattı. Grev nedeniyle çok sayıda yolcu seyahat kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede binlerce makinist grev başlattı
Foto: Arşiv.

İngiltere'de binlerce makinist ücret artışı talebiyle grev başlattı. Ülke genelinde yaklaşık 5 bin makinist 7 tren şirketine karşı 24 saatlik grev düzenleme kararı aldı.

  • Birmingham'daki İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ikinci gününe ve İngiliz futbol sezonunun ilk gününe denk gelen makinistlerin grevi, demir yolu temizlikçileri, işaretçiler, bakım işçileri ve istasyon personelinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle hazirandan bu yana toplam 4 günlük grevlerinin ardından geldi.

Grev nedeniyle çok sayıda yolcu seyahat kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

Sendikalar, yüzde 9'un üzerindeki enflasyon nedeniyle önemli ücret artışları talep ederken, tren şirketleri Kovid-19 salgınındaki kapanmaların ardından maliyetleri ve personel sayısını düşürmeye çalışıyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Times of London'a yazdığı yazıda, "militan sendika liderlerini" gerekli reformlara direnmekle suçlarken, sendikalar da hükümeti suçluyor.

ASLEF sendikasının lideri Mick Whelan, üç yıldır zam almadıklarını belirterek, işçilerin sadece "gerçekçi" ücret artışı talep ettiklerini söyledi.

Ülkede ağustosta daha fazla grevin planlandığı belirtiliyor.

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