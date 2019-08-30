Dünya İngilterede darbeye öfke
AVRUPA

İngiltere’de darbeye öfke

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’un Brexit için planlanan tarihe kısa bir süre kala, Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla parlamentoyu bir ay süreyle askıya almasına tepki büyüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylemciler “İngiliz demokrasisi öldü” pankartlarıyla tepki gösterdi.
Eylemciler “İngiliz demokrasisi öldü” pankartlarıyla tepki gösterdi.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın Brexit öncesi parlamentoyu zorunlu tatile çıkarması öfkeye yol açtı. Ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinde anlaşmasız Brexit karşıtlarının hareket alanını daraltacak olan bu adımın ardından önceki akşam parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street’te yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı.

  • Johnson’ın bu tartışmalı adımına karşı internette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı 1 milyon 135 bini aştı. Öte yandan Jonson’un lideri olduğu Muhafazakâr Parti’nin İskoçya örgütü başkanı Ruth Davidson dün istifası açıkladı. Davidson, Johnson’ın parti içindeki en büyük rakibi konumundaydı ve anlaşmasız Brexit’in de en büyük karşıtlarından biri olarak gösteriliyor.

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