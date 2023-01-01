İngiltere'de Dev Grev

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İngiltere'de sağlık sistemi çöktü
İngiltere’de sağlık sistemi derin bir krizle karşı karşıya. Ülkede yetersiz çalışan ve yatak eksikliğinden dolayı hastanelerde büyük yoğunluk oluştu. Acil servis önündeki yoğunluktan dolayı hastalar 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldılar.
İngiltere'de acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı haftada 500 kişinin öldüğü öne sürüldü.
İngiliz hükümeti, sağlık sistemindeki krize yanıt olarak, ilk aşamada hastanelerden taburcu edilmesi gereken hastaları taburcu ederek, yatak doluluk oranlarını azaltmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay’in açıkladığı 200 milyon sterlinlik destek paketiyle, hastanelerdeki yatakların boşaltılması, yatak sayısının artırılması ve sosyal bakım servislerine binlerce ek yatak alınması planlanıyor.
Enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını reddeden sağlık çalışanları ülke çapında greve başladı.
İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle anlaşamayan binlerce ambulans personeli 11 Ocak'ta ikinci kez iş bıraktı.
Koşullardan şikayetçi olan sağlık çalışanları sektör değiştiriyor. Greve katılan acil tıp uzmanları, sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, 23 Ocak'ta yeniden iş bırakacak.
Doktorlar, oylama sonucunda iş bırakma kararı alırsa, martta yapılması planlanan grev, "pratisyen hekimlerin 2016'daki grevinden sonra ikinci büyük grevi" olacak ve 72 saat sürecek.
İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasayı parlamentoya sundu.
Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsaması öngörülüyor.
Sendikalar ise kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan yasayı "antidemokratik ve yasa dışı" olarak niteliyor.