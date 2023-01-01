İngiltere'de Dev Grev

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlu hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla bekledi. Acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Çalışanlar bazı zamanlar 18 saat mesai yaptıklarını, fakat karşılığını alamadıklarını belirtti. Yoğun şartlardan dolayı birçok çalışan başka sektöre geçiş yapıyor.