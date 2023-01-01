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Dünya
İngiltere'de Dev Grev
İngiltere'de hastanelerdeki yatak doluluk oranları ve personel eksikliği sebebiyle hem acil servislerdeki bekleme süresi hem de hastane otoparklarında bekleyen ambulanslar ülkedeki sağlık sistemini krize sürükledi. Çalışanlar büyük greve hazırlanıyor.
12:47 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü

İngiltere'de sağlık sistemi çöktü

İngiltere’de sağlık sistemi derin bir krizle karşı karşıya. Ülkede yetersiz çalışan ve yatak eksikliğinden dolayı hastanelerde büyük yoğunluk oluştu. Acil servis önündeki yoğunluktan dolayı hastalar 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldılar.


Sağlık sistemi ciddi tehdit altında


İngiltere'de acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı haftada 500 kişinin öldüğü öne sürüldü.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlu hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla bekledi. Acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Çalışanlar bazı zamanlar 18 saat mesai yaptıklarını, fakat karşılığını alamadıklarını belirtti. Yoğun şartlardan dolayı birçok çalışan başka sektöre geçiş yapıyor.

Yatakları boşaltmak için 200 milyon sterlin destek

İngiliz hükümeti, sağlık sistemindeki krize yanıt olarak, ilk aşamada hastanelerden taburcu edilmesi gereken hastaları taburcu ederek, yatak doluluk oranlarını azaltmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay’in açıkladığı 200 milyon sterlinlik destek paketiyle, hastanelerdeki yatakların boşaltılması, yatak sayısının artırılması ve sosyal bakım servislerine binlerce ek yatak alınması planlanıyor.



Sağlık çalışanlarından dev grev


Enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını reddeden sağlık çalışanları ülke çapında greve başladı.

İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle anlaşamayan binlerce ambulans personeli 11 Ocak'ta ikinci kez iş bıraktı.

Koşullardan şikayetçi olan sağlık çalışanları sektör değiştiriyor. Greve katılan acil tıp uzmanları, sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, 23 Ocak'ta yeniden iş bırakacak.

Doktorlar, oylama sonucunda iş bırakma kararı alırsa, martta yapılması planlanan grev, "pratisyen hekimlerin 2016'daki grevinden sonra ikinci büyük grevi" olacak ve 72 saat sürecek.


Hükümet, grevleri engellemek için yasa çıkarmayı planlıyor


İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasayı parlamentoya sundu.

Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsaması öngörülüyor.

Sendikalar ise kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan yasayı "antidemokratik ve yasa dışı" olarak niteliyor.



#İngiltere
#Grev
#Hastane
#Kriz
#Ekonomi
2 gün önce
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