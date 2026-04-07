Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere'de grev dalgası: Pratisyen hekimler 6 gün iş bırakacak

13:037/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İngiltere hükümeti ve doktorlar arasındaki müzakereler sürüyor.
İngiltere’de pratisyen hekimler, maaş artışı ve çalışma koşulları nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı. Acil servisler uzman doktorlarla hizmet vermeye devam ederken, planlı ameliyat ve randevuların bir kısmı ertelendi.

İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) çağrısıyla düzenlenen grev, yerel saatle 07.00'de başladı. Doktorların 6 gün sürecek iş bırakma eyleminin, ülke genelinde sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinde aksama bekleniyor

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içerisindeki iş gücünün yaklaşık yarısını oluşturan pratisyen hekimlerin iş bırakması nedeniyle, acil servislerde hizmetin sürdürülmesi için uzman doktorlar görevlendirildi. Buna karşın, planlı ameliyatlar ve randevuların bir kısmının ertelendiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, acil ve kritik durumlarda hastaların 999 ve 111 hatlarını kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken, planlı randevusu olanların ise aksi bildirilmedikçe hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Aile hekimliği (GP) hizmetlerinin büyük ölçüde etkilenmediği kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, BBC'ye yaptığı açıklamada, randevuların yüzde 95'inin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, iptallerden etkilenen hastalardan özür diledi.

Streeting, hükümetin, BMA sendikası ile "iyi niyet" üzerinden müzakere yürüttüğünü ve doktorların kamu sektöründe maaş artışlarından en fazla yararlanan kesim olduğunu savundu.

Grev maliyeti ve olası uzlaşma

BMA ise son dört yılda yapılan yüzde 33'lük maaş artışına rağmen, enflasyon dikkate alındığında doktorların gelirlerinin 2008'e kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğunu ileri sürüyor.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi Başkanı Dr. Jack Fletcher, hastaların grev nedeniyle yaşadığı gecikmelerden ötürü üzgün olduklarını dile getirdi. Dr. Fletcher, maaş ve çalışma koşullarına ilişkin yaşanan anlaşmazlıkla ilgili çözümün yeniden müzakere masasına dönmek olduğunu söyledi.

BMA Konsey Başkan Yardımcısı Dr. Emma Runswick da hükümetin son anda teklifini değiştirdiğini ve bu nedenle anlaşmanın sağlanamadığını ifade etti.

İngiltere hükümeti, grevin sağlık sistemine günlük yaklaşık 50 milyon sterlin, toplamda ise 300 milyon sterlin maliyet oluşturacağını açıkladı.

Taraflar kamuoyuna grevin sona erdirilebileceği mesajı verirken, müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların devam etmesi öngörülüyor.


#doktorlar
#grev
#İngiltere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
