Dünya İngilterede grev dalgasına gazeteciler de katıldı
AVRUPA

İngiltere'de grev dalgasına gazeteciler de katıldı

İngiltere ve İrlanda'da, bünyesinde hem basılı hem de çevrim içi 130'dan fazla dergi ve gazeteyi bulunduran "Reach plc" adlı medya grubunda çalışan 1000'den fazla gazeteci, maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede grev dalgasına gazeteciler de katıldı
Arşiv

Ülkede artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikalarının düzenlendiği grev dalgasına gazeteciler de katıldı.

İngiltere ve İrlanda'da, bünyesinde hem basılı hem de çevrim içi 130'dan fazla dergi ve gazeteyi bulunduran "Reach plc" adlı medya grubunda çalışan 1000'den fazla gazeteci greve gitti.

İş bırakma kararı, gazetecilerin bağlı bulunduğu Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (NUJ) yüzde 3 veya 750 sterlin maaş zammı teklifini reddetmesinin ardından geldi.

Çalışanlar, bünyesinde "Daily Star", "Daily Mirror" ve "Daily Express" gibi çok sayıda gazete ve dergiyi bulunduran medya grubundan adil ücret artışı talebinde bulunuyor.

Sendika ile şirket arasında daha önce grevin ertelenmesine yönelik görüşmeler yapılmış, ancak uzlaşı sağlanamamıştı.

İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor
DÜNYA
İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor

İngiltere'de çok sayıda sendika grev kararı aldı

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1'le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları aldı.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

İngiltere'nin en büyük limanında grev 8 gün sürecek
DÜNYA
İngiltere'nin en büyük limanında grev 8 gün sürecek

İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
DÜNYA
İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
Yıldırım otobüs terminaline düştü

Yıldırım otobüs terminaline düştü

​Çatı çöktü ağaçlar yıkıldı.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu.
Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı

​Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi.

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​ABD medyası duyurdu

​Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek.

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.