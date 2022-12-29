Dünya İngilterede kaos Yılbaşı mesajı kanser teşhisiyle karıştı
AVRUPA

İngiltere'de kaos: Yılbaşı mesajı kanser teşhisiyle karıştı

İngiltere'de bir doktor, hastalarına yeni yıl mesajı atmak isterken yanlışlıkla "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" mesajı attı. "Kansersiniz" mesajını alan onlarca kişinin yüreği ağzına geldi.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede kaos: Yılbaşı mesajı kanser teşhisiyle karıştı
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İngiltere'de bir doktor, hastalarına yeni yıl mesajı atmak isterken yanlışlıkla "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" mesajı attı.

"Kansersiniz" mesajını alan onlarca kişinin yüreği ağzına geldi.

Hastalar, hastaneden yetkilere ulaşmak istedi. Yoğunluk nedeniyle telefon uzun süre meşgul kaldı.

Bazı hastalar, hastaneye giderek durumunu öğrenmeye çalıştı.

Sonunda mesajın yanlışlıkla atıldığı ortaya çıktı. Hastalar, sosyal medya üzerinden isyan etti.

Özel hastane de düzeltme mesajı göndererek hastalardan özür diledi.

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