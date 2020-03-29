İngiltere'de korkunç iddia: Ölümlerin 20 binin altında kalması 'iyi bir sonuç'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere göndereceği mektupla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtecek.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak.

Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

OYNAT 00:31 Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi. Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: 'Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız.' BiP'te paylaş

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"Daha da kötüleşecek"

En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullanacak.

Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.

Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF 9 Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken bu virüsün ulaşamadığı tek bir yer kaldı: Antarktika. Dünyayı içinden çıkılmaz bir hale sokan koronavirüs krizini 4 bin kişi dünyanın uzak bir köşesinden takip ediyor. Koronavirüsün şu anda görülmediği tek yer olan Antarktika'nın neredeyse tamamı buz ve karla kaplı. Washington Post gazetesinde çıkan haberde, Antarktika kıtasında araştırma için bulunan İtalyan Alberto Della Rovere, ülkesinde yaşanan felaketi dünyanın en uzak ucunda takip ediyor. WhatsApp üzerinden İtalya'daki akrabaları ve arkadaşlarıyla konuşan 35 kişilik İtalyan araştırma ekibinin lideri Alberto Della Rovere, Şu anda burada daha güvendeyiz. Arkadaşlarımız da bize bunu söylüyor ancak biz burada hem yakınlarımız hem de ülkemiz için endişeliyiz ifadelerini kullandı. Şu anda Antarktika dünyanın en güvenli yeri şeklinde konuşan Rovere, dışarıyla irtibatları olmadığı için koronavirüs bulaşma olasılıklarının bulunmadığını belirtiyor. Rovere, koronavirüs bulunmamasına rağmen Antarktika'ya sınırlı sayıda giriş ve çıkış yapanların düzenli doktor kontrolünden geçtiğini de söylüyor. Antarktika kıtasında 28 ülkenin araştırma istasyonları var. En büyük istasyon ise ABD'ye ait. Antarktika'nın Ross Ice Shelf bölgesinde bulunan McMurdo İstasyonu'nda bin kişi yaşıyor. Buraya gelenler bir ya da iki dönem kalıyor ve araştırmalara katkıda bulunuyor. Antarktika'da nüfusun en yoğun olduğu dönem ise Ekim ile Şubat arası. Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer: Antarktika Şu ana kadar 600 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs, Antarktika dışında her yeri sarmış durumda. Antarktika'da yaşayan 4 bin kişi, dünyanın alt etmek için boğuştuğu krizi uzaktan izliyor. BiP'te paylaş

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Başbakan, Sağlık Bakanı ve Prens'e virüs bulaşmıştı

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

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