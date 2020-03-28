Dünya İngilterede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 arttı
KORONAVİRÜS

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak bin 19'a ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artışla 1019'a ulaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan bin 19'a yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

Bu arada, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, belirtiler gösterdiği için kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı.

Dün, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

İngiltere İtalya'yı geçebilir
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İngiltere İtalya'yı geçebilir

Geri adım atmıştı

  • İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
  • Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu
OYNAT 00:25
İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesine rağmen insanların tren istasyonlarına akın ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları yolcuların maske takmamalarına ve korunmamaların dikkat çekerken; bazıları da 'İnsanoğlu aptallıkta sınır tanımıyor' dedi. Ülkede 336 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 733 olarak açıklandı.
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