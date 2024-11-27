İngiltere'de PKK'ya operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır."