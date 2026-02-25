İngiltere'de teravih namazına balta ve bıçakla giren 2 kişiden 1'i yakalandı

İngiltere'deki Manchester Merkez Camisi'ne teravih namazı kılındığı sırada balta, bıçak ve çekiçle giren 2 kişiden 1'i gözaltına alındı, diğerini aranıyor.
Manchester Polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.40'ta (TSİ 23.40) Manchester Merkez Camisi'ne giren 2 kişinin, şüpheli tavırlarıyla dikkati çektiği belirtildi.
Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 40 yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından uyuşturucu ile kesici aletler çıktı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Manchester Central Emniyet Müdürü Simon Nasim, 2 şüphelinin teravih namazı sırasında camiye girdiğini belirterek "Hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldık, diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Herhangi bir tehdit veya yaralı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Üst aramasında bıçak ve çekiç bulundu
Manchester Merkez Camisi'nden yapılan açıklamada ise cami görevlilerinin dün akşam 2 kişiyi şüpheli tavırları nedeniyle polise ihbar ettiği belirtildi.
Caminin ana ibadet alanına giren şüphelilerden birinin elinde büyük bir çanta olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gerekli bilgi ve güvenlik kamerası görüntülerinin polise teslim edildiği kaydedilen açıklamada, cami cemaatine grup halinde hareket etme, ihtiyatlı olma ve özellikle çocukları yalnız bırakmama uyarısı yapıldı.