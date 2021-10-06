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İngiltere'de Uber krizi: Sürücüler grevde

İngiltere'nin başkenti Londra'da akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber sürücüleri, daha adil ücret ve makul çalışma koşulları talebiyle 24 saatlik grev başlattı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede Uber krizi: Sürücüler grevde
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Şirketin Londra'daki ofisi önünde toplanan Uber sürücüleri, komisyon ücreti oranlarının maksimum yüzde 15'te tutulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şoförlerin sebepsiz şekilde işten çıkarılmalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, fotoğraflarını taşıdıkları arkadaşlarının işlerine geri alınması gerektiğini dile getirdi.

Özel Taksi Sürücüleri (UPHD) tarafından organize edilen 24 saatlik grevde, Uber şoförleri müşterileriyle irtibat kurmalarını sağlayan telefon uygulamalarını kapattı ve müşterilerin de uygulamayı kullanmamaları talebinde bulundu.

Uber sürücülerine destek için gösteriye, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri John Mcdonnell ve Apsana Begum de katıldı.

"Çalışma koşullarımız iyileştirilmeli"

UPHD Başkanı Nader Awaad, gösteride yaptığı konuşmada, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için Uber sürücülerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, taleplerinin karşılanması için grev yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

Awaad, "Çok ciddi bir problem var. Sürücüler bu işi reddediyor çünkü bu işin bir değeri yok. Uber ücretleri çok düşük tutuyor. Bu şekilde çalışmaya nasıl devam edebiliriz? Yaptığımız her işin bir değeri olmalı" ifadelerini kullandı.

"Sürücüler temel sendikal haklarını talep ediyor"

İşçi Partisi Milletvekili Mcdonnell de Uber sürücülerinin adil ücret arayışıyla kampanya yürüttüğünü belirterek, bu talebin daha önce parlamentoda gündeme geldiğini hatırlattı.

Mcdonnell, "Sürücüler temel sendikal haklarını talep ediyor, saygın bir yaşam ve makul bir ücret. Sizinle birlikteyim" dedi.

  • Uber sürücülerinden Farhan Yunus da, şoförlerin günde 10-12 saat çalıştığına işaret ederek, şirketin aldığı komisyon ücreti oranlarının düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yunus, Uber yol ücretlerinin ise adil olmayan bir şekilde düşürüldüğüne işaret ederek, "Eğer 10 mil yol gidiyorsanız, 10 pound kazanıyorsunuz. 10 mil minimum 40 dakika demek. Bu adaletsizlik. Zaman harcıyoruz, sigorta ödüyoruz, başka masraflarımız oluyor, ceza ödüyoruz. 10 mil için 10 pound alıyoruz. Bu çok büyük haksızlık, kanuna aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

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