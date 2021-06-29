İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ilk ve ikinci dozda farklı aşıları olmak iyi bir koruma sağlıyor

İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.

Araştırmadaki tüm kombinasyonlar işe yaradı ve bağışıklık sistemini geliştirdi.

DAHA GÜÇLÜ TEPKİ SAĞLIYOR

Uzmanlar bu bilgenin aşılama kampanyalarında esneklik sağlayabileceğini belirtiyor.

BBC'de yer alan habere göre deneme aynı zamanda, iki doz AstraZeneca aşısı olanların, sonbahar aylarında üçüncü doz farklı bir aşı olmaları halinde, bağışıklık sistemlerinin hastalığa karşı daha güçlü bir tepki verebileceğini ortaya koydu.

Bazı ülkeler şimdiden birinci ve ikinci dozda farklı aşılar uyguluyor. İspanya ve Almanya, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan gençlere ikinci doz olarak Pfizer ve Moderna aşılarını uyguluyor.

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İki doz aşı olunması, en kapsamlı korunmanın elde edilebilmesi ve vücudun antikor üretip T hücrelerinin Covid'e engelleyip öldürmeyi öğrenmesi açısından önemli.