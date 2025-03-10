İngiltere'den Kuzey Kore'ye balistik füze tepkisi: Çok sayıda BMGK kararının bir başka ihlali

İngiltere, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının "bir başka ihlali olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, yasa dışı balistik füze fırlatılmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği belirtilerek, "İngiltere, Kuzey Kore'yi bu tür provokasyonları durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye şiddetle çağırıyor." ifadesi yer aldı.





Güney Kore: Kuzey Kore, birden fazla balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlattığı ileri sürülmüştü.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, ABD ile koordineli şekilde gelişmeleri takip ettiği ve teyakkuz halinde olacağı kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD ile Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) Tatbikatı'nı başlatmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.



