Dünya İngilterenin sembol otobüsünü üreten şirket, talep azlığından iflas bayrağı çekti
AVRUPA

İngiltere'nin sembol otobüsünü üreten şirket, 'talep azlığından' iflas bayrağı çekti

İngiltere'nin sembol otobüsünü üreten şirket, 'talep azlığından' iflas bayrağı çekti. Bin 200 çalışanını işten çıkaran şirketin nakit akışı ve yatırım sorunu yaşadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirket bin 200 kişiyi işten çıkardı.
Şirket bin 200 kişiyi işten çıkardı.

İngiltere'nin sembol otobüsünü üreten şirket Wrightbus, 'talep azlığından' iflas bayrağı çekti. Bin 200 çalışanını işten çıkaran şirketin nakit akışı ve yatırım sorunu yaşadığı öğrenildi. Şirketten yapılan açıklamada şirkete alıcı bulunamamasının iflasa sebep olduğu belirtildi. Çarşamba gün yapılan basın toplantısında İngiltere hükümetinin iflasa müdahalesi istendi.

İngiltere'de geçen hafta da 178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verilmişti. Şirketin iflasıyla 9 bini İngiltere’de olmak üzere dünya genelinde 20 bin kişi işini kaybetti.Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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