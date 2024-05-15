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Dünya

İnsani yardım mücadelesi

Saliha Engin
04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:08 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail’in Refah Sınır Kapısı’na saldırmasıyla birlikte, İsrail-Mısır arasında geçişi sağlayan protokol iptal edildi. Bununla birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah sınırına yakın bölgelerinde yardım faaliyetlerini sürdüren STK’ların yardım faaliyetleri de durduruldu. Bazı STK’lar sınırdaki geçişi sağlayan yeni bir anlaşma yapılana kadar bölgeden çekilirken, Mısır Kızılay’ı ile protokolü olan dernekler çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan biri olan Hayatta İyilik Var Derneği Gazzelilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, her şeye rağmen Mısır’da Gazze nöbetine devam ettiklerini ve sahada olduklarını söyledi. Keleş, yardımların kesilmemesi gerektiğine de dikkat çekti.

İLK GÜNLERDEN BERİ ORADAYIZ

Yardımların Port-Said bölgesinde bulunan Mısır Kızılayı merkezinde yüklenerek, oradan Refah sınırına yollandığını ifade eden Keleş, “Derneğimiz aynı zamanda Gazze içi dağıtımlar yapıyor. Özellikle Gazze içine temiz su ulaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.



#Soykırım
#İsrail
#Refah
#Gazze
#Filistin
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