İnsani yardım mücadelesi

İsrail’in Refah Sınır Kapısı’na saldırmasıyla birlikte, İsrail-Mısır arasında geçişi sağlayan protokol iptal edildi. Bununla birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah sınırına yakın bölgelerinde yardım faaliyetlerini sürdüren STK’ların yardım faaliyetleri de durduruldu. Bazı STK’lar sınırdaki geçişi sağlayan yeni bir anlaşma yapılana kadar bölgeden çekilirken, Mısır Kızılay’ı ile protokolü olan dernekler çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan biri olan Hayatta İyilik Var Derneği Gazzelilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, her şeye rağmen Mısır’da Gazze nöbetine devam ettiklerini ve sahada olduklarını söyledi. Keleş, yardımların kesilmemesi gerektiğine de dikkat çekti.