İnsanlık suçu kayıt altında

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi, Gazze’deki İsrail soykırımınını sanatla kayıt altına alacak. Dünyanın dört bir yanındaki sanatçı, araştırmacı, yazar, entelektüel, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve iş insanlarının yer aldığı inisiyatif, Filistin’e yönelik savaş suçlarını kendi alanlarındaki eserleriyle kayıt altına alarak yansıtacak.

‘KATLİAMA DEVAM’ DEDİLER

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Masası, Esenler Belediyesi ve Anadolu Ajansı ortaklığıyla hayata geçirilen inisiyatifin açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Burada konuşan Tunç, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında şu ana kadar 20 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini vurguladı. Tunç, uluslararası sistemin yaşananlara çare olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası kuruluşlar etkisiz kalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) huzuruna getirilen ateşkes önerileri maalesef bir üyenin, Amerika Birleşik Devletleri’nin vetosuyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın güvenliğini, millet güvenliğini sağlamak için görevli olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ‘güvenliğe hayır’ diyor, ‘savaşa devam’ diyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun huzuruna getirilen ateşkes önerisi, 120 ülkenin evet oyuyla ‘Ateşkes kabul edilsin’ denmesine rağmen 14 üye hayır diyerek ‘Savaşa devam edilsin, katliama devam edilsin, insanlık suçu işlenmeye devam edilsin.’ diyebildi. İşte o 14 ülke dünya insanlık tarihine bir kara leke olarak geçecek” Bakan Tunç, Filistin’de katliamın sorumlularının bir gün mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vereceklerine inandığını ve Türkiye olarak bunun peşini bırakmayacaklarını belirterek, düzenlenen programı İsrail’in Filistin’deki zulmünü kayıt altına almak açısından önemli bulduğunu söyledi.

YARGI SÜRECİNDE KANIT OLACAK

Gazze’de kayıt altına alınan şeylerin bir daha görülmek istenmeyecek şeyler olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Siyonist İsrailli katillerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaya başlandığında belki de bizim bu kayıt altındakiler onlara bir delil olacak. Bir anlamda hukuka delil üretirken diğer tarafta insanlığımızla yüzleşmiş olacağız. İnsanlık böyle bir soykırım yaşarken biz bu soykırıma karşı ne yaptığımızı kayıt altında söylemiş olacağız.” dedi.

Hasan Kaçan İhsan Aktaş

Yazar yazısıyla müzisyen müziğiyle

İnisiyatif adına konuşan gazetemiz yazarı İhsan Aktaş, “Biz kayıt altında inisiyatifini oluştururken istedik ki akademik olarak, sanatsal olarak ve birçok alanda bunu kayıt altına alalım. Dünyaca ünlü sanatçılar, gelecekler. Onlar da bu güzel platforma eser verip dünyaya seslenecekler.” diye konuştu. Programa katılan Ressam Uğur Polat, “Sanat ve felsefeyle katliama karşı çıkıp protesto etmek için buradayız.” ifadelerini kullandı. Karikatürist Hasan Kaçan ise “Sanatçı sanatıyla yazar yazısıyla müzisyen müziğiyle bu zulme ses çıkaracağız. Elimizden geldiği çizimlerimdeki sembollerle katkı sağlayacağım.” şeklinde konuştu.











