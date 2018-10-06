İnterpol başkanını arıyor!

Meng'in, ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı belirtilirken, Meng'in eşinin Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve polise ifade verdiği kaydedildi. Fransız polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Başkanın kurumun işleyişinden sorumlu olduğunu ifade eden Interpol, konu hakkındaki incelemenin Çin ve Fransız yetkililerini ilgilendirdiğini söyleyerek, başka yorum yapmayacaklarını belirtti. South China Morning Post gazetesi ise, kayıp başkanın Çin'de gözaltına alındığını iddia etti. Gazetenin adını açıklamadığı kaynağına dayandırdığı haberine göre, Meng, Çin'e iner inmez sorguya alındı. Meng, 2016'da Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çinli olmuştu. İnsan hakları grupları, Pekin hükümetine yakın olması nedeniyle Meng'in Interpol'e başkan seçilmesine karşı çıkmıştı.