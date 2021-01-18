Dünya Irak Cumhurbaşkanı Salih Milli Savunma Bakanı Akarı kabul etti
ORTADOĞU

Irak Cumhurbaşkanı Salih Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Salih, resmi ziyaret için Bağdat’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Haber Merkezi AA
Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Milli Savunma Bakanı Akar
Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Milli Savunma Bakanı Akar

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret için Bağdat’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

  • Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede tüm alanlardaki iş birliği konuları ele alındı ve "Irak’ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulandı.

Bölgede gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Salih, terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etti.

Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Akar da Irak’ın egemenliği ve istikrarına saygı duyduklarını ifade ederek, ortak dayanışma ve koordinasyonun önemini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.