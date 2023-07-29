|
Dünya

Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz

Irak Elektrik Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini 'saldırı' olarak açıkladı. Başkent Bağdat ile yüksek sıcaklığın daha etkili olduğu güney kentlerde dünden bu yana ulusal elektrik hizmeti verilemiyor.

17:43 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.​​​​​​​

Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.​​​​​​​

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin-Hadise elektrik hattına düzenlenen bombalı saldırı ve Basra Bekir Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.


Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte elektriğe duyulan ihtiyacın yoğunluğuna dikkati çekilen açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilerek birkaç saat içerisinde ulusal elektrik hizmeti verileceği ifade edildi.


Irak'ta özellikle yaz aylarında sıklaşan elektrik kesintilerine karşı halk, mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığında belirli kapasitede elektrik hizmeti almaya çalışıyor.

Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.​​​​​​​

#Elektrik
#Irak
#Irak Elektrik Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih hazırlık maçında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 1-0 mağlup etti