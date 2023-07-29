Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin-Hadise elektrik hattına düzenlenen bombalı saldırı ve Basra Bekir Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.