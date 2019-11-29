Dünya Irakta kanlı gün
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Irak'ta kanlı gün

Irak’ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak'ta yakılan evler
Irak'ta yakılan evler

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentindeki Nasr ve Zeytun köprülerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında 32 kişi öldü, 230 kişi yaralandı. Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür En-Nasıriyye’deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor. Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

KRİZ MASALARI KURULDU

Öte yandan, Irak yönetimi, kentlerdeki emniyeti sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kentlerdeki emniyetin sağlanması, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların can güvenliğinin korunması için kent valileri başkanlığında tüm kentlerde kriz masası kuruldu” ifadesi kullanıldı. Başbakan Adil Abdulmehdi’nin talimatı üzerine söz konusu kriz masasında askeri komutanların da yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

İran’dan kınama

  • İran, Irak’ın güneyinde yer alan Necef kentinde bulunan başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Irak hükümetine diplomatik misyonlar ile diplomatların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatan Musevi, “İran’ın şiddetli itiraz protestosu, Irak’ın Tahran’daki Büyükelçisi’ne iletildi” ifadesini kullandı. Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Olay sonrası Necef kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehre giriş ve çıkışlar da kapatılmıştı. Konsolosluk önünde toplanan eylemcilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ise 10 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

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