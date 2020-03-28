Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.

Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.

IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Irak’ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 11 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ülkede söz konusu virüsten dolayı sağlık ve güvenlik alanı dışındaki tüm resmi kurumlar tatil edilmişti.