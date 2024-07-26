Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın Anbar ilinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada üsse en az 2 roket düştüğü belirtilirken, saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi. Saldırıya ilişkin can kaybı ya da maddi hasar ise bildirilmedi.