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Dünya Irak yönetiminden İsrail açıklaması Yasalarımız normalleşmeyi yasaklıyor
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Irak'tan İsrail ile normalleşme açıklaması

Irak yönetiminden İsrail açıklaması: Yasalarımız normalleşmeyi yasaklıyor

Irak hükümeti, ülke yasalarının İsrail ile normalleşmeyi yasakladığını bildirerek İsrail'in büyükelçilik açacağı iddialarını yalanladı. Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal konuya ilişkin, "Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Hükümet ve halk bu durumu net olarak biliyor"

  • İsrail’in Irak’ta büyükelçilik açacağı yönündeki iddialara ilişkin Talal, “Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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"Irak duruma müdahil olmayacak"

Sözcü Talal, başka ülkelerin (BAE) İsrail ile normalleşme adımlarının o ülkelerin içişleri olduğunu kaydederek, Irak’ın bu duruma müdahil olmayacağını söyledi.

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