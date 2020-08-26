Irak yönetiminden İsrail açıklaması: Yasalarımız normalleşmeyi yasaklıyor

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Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklamış, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurmuştu. Milyonları sevince boğan haber, muhalif kesimi rahatsız etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.