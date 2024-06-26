Irak'tan PKK'ya karşı 27 karakol

Irak, Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye alıyor. Irak İçişleri Bakanlığı, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el-Sıedi, Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için

Türkiye ile 2, İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirtti.

İRAN’DAN GEÇİŞ KAPANIYOR

Irak'ın 6 ülke ile sınırı olduğunu hatırlatan Sıedi, özellikle İran ve Türkiye sınırlarında güvenliğe önem verdiklerini kaydetti. En uzun sınırın 1493 kilometreyle İran ile olduğunu ifade eden Sıedi, İran sınırında Hanekin ilçesi ile Pencevin nahiyesi arasındaki 300 kilometrelik mesafenin güvenliğini en iyi şekilde temin etmeye başladıklarını kaydetti. Bu bölgede 1980'lerden itibaren yasaklanan PKK’ya bağlı silahlı unsurların bulunduğu bilgisini veren Sıedi, terör örgütü tarafından kontrol edilen alanı zayıflatmaya çalıştıklarını belirtti.

TALİMAT VERİLDİ

362 kilometrelik Türkiye sınırının zor, dağlık ve engebeli bir arazi olduğunu, yılın hemen hemen yarısında karla kaplı bulunduğunu söyleyen Sıedi, tarih boyunca Irak ile Türkiye arasında sınır karakolları olmamasının, bölgede yasa dışı silahlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna dikkat çekti. Sıedi, “Türkiye ile iki aşamalı çalışma başlattık. İlki, sınırın güvenliğini sağlamak için iki taraf arasında ortak koordinasyon merkezi kurulacak. İkincisi ise iki ülke arasında sınır karakolları inşa edilecek” dedi. Duhok ve Erbil’in Türkiye ile olan sınır hatlarında yaklaşık 27 sınır karakolu inşa edilmesi için talimat verildiğini söyleyen Sıedi, bunun iki ülke için oldukça önemli olduğunu, Irak sınırında Türkiye için tehdit olan herhangi bir unsurun bulunmaması adına ciddi çaba harcadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında, “Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibariyle komple garanti altına alacağız” diyerek gelişmeyi haber vermişti.

Türkiye’nin temizlediği yerlere kurulacak

Türkiye ile Irak arasında geçtiğimiz aralık ayında başlayan temas ve güvenlik toplantılarının ardından, Irak sınır birliklerini kuzeye konuşlandırmıştı. Irak hükümetinin dün Türkiye sınırına kuracağını açıkladığı karakolların yeri merak edilirken, bu karakolların Türkiye’nin Kuzey Irak’ta terörden temizlediği noktalara kurulması bekleniyor. Türkiye bölgede yürüttüğü harekat kapsamında geçtiğimiz aylarda Zaho’da iki üs kurmuştu. Üs kurulan bölge, 30 yıldır bölgesel yönetim ve merkezi hükümet arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanan otorite boşluğu nedeniyle PKK'nın yuvalandığı bir alandı. Harekatta açılan yeni alanlara da üs kurulması hedefleniyor.







