İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan çarpıcı Türkiye itirafı: 'Sorun bizde...'

12:3823/10/2025, Perşembe
AA
Mesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, "Türkiye, Japonya ve Kore’nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi. Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor?" ifadelerini kullandı.

İran merkezli "Entekhab" haber sitesine göre Pezeşkiyan, Urumiye kentindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik sistemi ve yetkilileri eleştirdi.


"Bizim petrol ve gazımız var ama açız"


Pezeşkiyan, ‍‍‍
"Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, Japonya ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama durumları bizden daha iyi, yaşam koşulları da çok iyi. Bizim petrol ve gazımız var ama açız. sorunlarımız var. Peki sorun nerede?"
dedi.

Bu zamana kadar ülkedeki eksikliklerin "daha çok petrol satarak telafi edilmesinden" şikayet eden İran Cumhurbaşkanı,
"Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor? Suç bizde."
ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşması için petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.




