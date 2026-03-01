Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran devlet televizyonu: Uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankeri vuruldu

İran devlet televizyonu: Uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankeri vuruldu

14:581/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.

Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
#İran
#Hürmüz Boğazı
#ABD
#Tanker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?