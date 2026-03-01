İran devlet televizyonu: Uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankeri vuruldu

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.
Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
#İran
#Hürmüz Boğazı
#ABD
#Tanker