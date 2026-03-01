Yeni Şafak
Körfez'i vuran silahların menzili şaşırttı: İşte İran'ın o füzeler

Körfez'i vuran silahların menzili şaşırttı: İşte İran'ın o füzeler

11:051/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Saldırılarda kullanılan İran füzelerinin menzilleri de dikkat çekti.
Saldırılarda kullanılan İran füzelerinin menzilleri de dikkat çekti.

ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'a saldırdı. İran'dan ise misillemeler gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail ve ABD üsleri başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki birçok stratejik noktayı füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Orta Doğu'yu saran savaş akıllara İran'ın geliştirdiği füzeleri de getirdi. İran'ın 300 ile 2 bin 500 kilometre menzil aralığındaki 16 füzesi merak konusu oldu. İşte İran'ın elindeki füzeler ve menzilleri...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da Körfez ülkelerine ve İsrail'e misilleme füze ve kamikaze dron saldırılarında bulunuyor. Saldırılarda kullanılan İran füzelerinin menzilleri de dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFLER ARASINDA

İran, misilleme kapsamında füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran'ın saldırılarda kullandığı füzeler merak konusu oldu. İran'ın elinde menzili 300 ile 2 bin 500 kilometre arasında 16 füzesi bulunuyor.

İRAN'IN KISA MENZİLLİ FÜZELERİ

Shahab-1
Shahab-1:
Kısa menzilli balistik füze olan Shahab-1’in menzili yaklaşık 300 kilometre olarak açıklanıyor. Sıvı yakıtlı sistemle çalışan füze, konvansiyonel savaş başlığı taşıyabiliyor.
Shahab-2
Shahab-2:
Shahab-2’nin menzili yaklaşık 500 kilometreye kadar ulaşıyor. Sıvı yakıtlı balistik füze, geliştirilmiş isabet kabiliyetiyle bölgesel hedeflere karşı tasarlandı.
Fateh-110
Fateh-110:
Katı yakıtlı kısa menzilli balistik füze Fateh-110’un menzili yaklaşık 300 kilometre. Yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle öne çıkıyor.
Fateh-313
Fateh-313:
Fateh-110’un geliştirilmiş versiyonu olan Fateh-313, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip. Katı yakıt teknolojisi sayesinde daha hızlı hazırlık süresi sunuyor.
Raad-500
Raad-500:
Raad-500’ün menzili yaklaşık 500 kilometre olarak biliniyor. Kompozit gövde yapısı ve hafif tasarımı sayesinde daha uzun menzil ve artırılmış isabet oranı sağlıyor.
Qiam-1
Qiam-1:
Qiam-1 balistik füzesinin menzili yaklaşık 800 kilometre. Kanatçık bulunmayan tasarımıyla radar izini azaltmayı hedefliyor.

İRAN'IN ORTA MENZİLLİ FÜZELERİ

Zolfaghar
Zolfaghar
: Zolfaghar’ın menzili yaklaşık 700 kilometre. Katı yakıtlı sistemle çalışan füze, hassas vuruş kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Shahab-3
Shahab-3
: Orta menzilli balistik füze Shahab-3’ün menzili yaklaşık 1.300 kilometre. Sıvı yakıtlı sistemle çalışan füze, farklı savaş başlıkları taşıyabiliyor.
Ghadr (Ghadr-110)
Ghadr (Ghadr-110)
: Ghadr-110’un menzili 2 bin kilometreye kadar çıkabiliyor. Shahab-3’ün geliştirilmiş versiyonu olarak daha kısa hazırlık süresi ve artırılmış hassasiyet sunuyor.
Emad
Emad
: Emad balistik füzesinin menzili yaklaşık 1.700 kilometre. Geliştirilmiş güdüm sistemi sayesinde daha yüksek isabet oranı sağladığı belirtiliyor.
Sejjil
Sejjil
: İki aşamalı katı yakıtlı balistik füze Sejjil’in menzili yaklaşık 2.000 kilometre. Hızlı ateşleme kapasitesi ve yüksek tahrip gücüyle öne çıkıyor.
Kheibarshekan
Kheibarshekan
: Kheibarshekan’ın menzili yaklaşık 1.450 kilometre. Katı yakıtlı yapısı ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşma iddiası taşıyor.
Khorramshahr
Khorramshahr
: Khorramshahr füzesinin menzili yaklaşık 2 bin kilometre. Yüksek taşıma kapasitesiyle ağır savaş başlıkları kullanabildiği ifade ediliyor.

İRAN'IN SEYİR FÜZELERİ

Soumar
Soumar
: Seyir füzesi olan Soumar’ın menzili 2 bin ila 2 bin 500 kilometre arasında gösteriliyor. Düşük irtifada uçarak radar tespitinden kaçmayı hedefliyor.
Ya-Ali
Ya-Ali
: Ya-Ali seyir füzesinin menzili yaklaşık 700 kilometre. Kara hedeflerine karşı geliştirilen füze, düşük irtifa uçuş kabiliyetine sahip.
Quds-1
Quds-1
: Quds-1’in menzili yaklaşık 700 kilometre olarak biliniyor. Düşük irtifada seyreden füze, hassas vuruş kapasitesiyle öne çıkıyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
