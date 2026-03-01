NYT Trump'ı topa tuttu: 'İran'a saldırı pervasızca'

New York Times gazetesinin yayın kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin yayımladığı makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ı "pervasızca" davranmakla eleştirdi.

New York Times Yayın Kurulu, yayımladıkları "Trump'ın İran'a saldırısı pervasızca" başlıklı makale ile Trump'ın adımını eleştirdi.

Makalede Trump'ın 2024 seçim kampanyasında savaşları bitirmek için söz verdiği anımsatılarak, "Son 1 yılda bunu yapmak yerine 7 ülkeye yönelik saldırı emri verdi. Askeri müdahaleye yönelik iştahı, yedikçe artıyor" ifadesine yer verildi.

"AMAÇSIZ VE PERVASIZ SALDIRILAR"

Trump'ın İran'a saldırarak, Amerikan halkına ve Kongre'ye hiçbir açıklama yapmadan yeni bir savaş başlattığına işaret edilen açıklamada, Trump'ın saldırılarla ilgili yayımladığı videoya ilişkin, "İleri sürdüğü fikir şüpheli ve bu fikri gece yarısı video yayınlayarak savunması kabul edilemez" görüşü paylaşıldı.

Makalede, Trump’ın tezlerinden birinin İran’ın nükleer programının yok edilmesi olduğu belirtilirken, hazirandaki saldırıların ardından bunun gerçekleştiğini açıkladığı, dolayısıyla ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğu vurgulandı.

"Sayın Trump'ın İran'a yaklaşımı pervasızcadır. Amaçları belirsizdir. Başarılı bir sonuç şansını en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamayı başaramamıştır. Savaşla ilgili hem ulusal hem de uluslararası hukuku hiçe saymıştır." ifadeleri kullanılan makalede İran'ın bazı adımları da eleştirilerek sorumluluk sahibi bir ABD başkanının İran'a saldırı konusunda daha makul argümanlar üretebileceği kaydedildi.

TRUMP DESTEKÇİLERİ DE TEPKİLİ

Saldırı Cumhuriyetçi tabandaki Trump destekçisi MAGA (Make Amerika Great Again) hareketinin önde gelen isimleri tarafından da "Bu saldırılar 'önce Amerika' yaklaşımıyla örtüşmüyor" denilerek tepkiyle karşılandı.

Uzun süredir Trump'ı destekleyen Carlson, İran'a yönelik saldırının "kesinlikle iğrenç ve kötü" olduğunu savunurken, bunun Trump'ın siyasi hareketine önemli bir etkisi olacağını kaydetti.

Bir dönem Trump'ın en yakın destekçilerinden eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, yönetimin savaş kararı üzerine sosyal medyada sert bir mesaj yayınladı.

"SIFIR SAVAŞ İÇİN OY VERDİK"