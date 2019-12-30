Dünya İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezinde bir gemiye el koydu
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İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA DHA
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İran Devrim Muhafızları, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi’nde bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası’nın güneyinde bir gemide bir milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıta el konulurken, gemide görevli ve Malezya uyruklu olduğu öğrenilen 16 mürettebat gözaltına alındı.

Geminin, hangi ülkeye ait olduğu ve nereye gittiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hürmüz Boğazı girişi yakınında bulunan ve egemenliği İran’a ait olan söz konusu ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından son yıllarda sıkça İran ve ada üzerinde hak iddiasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilime neden olmuştu.

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