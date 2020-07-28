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Dünya İran Güney Azerbaycanlıları tutukladı
ASYA

İran Güney Azerbaycanlıları tutukladı

İran’da, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını protesto eden 15 Azeri Türkü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Türker, İran polisinin gençlere işkence yaptığını söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını protesto eden 15 Azerbaycan Türkü’nü tutukladı. Tovuz bölgesine yönelik saldırıların Azerbaycan’ın egemenlik haklarına yönelik bir saldırı girişimi olduğunu belirten Güney Azerbaycanlı aktivistler, Tahran’da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği, Tebriz’teki Azerbaycan Konsolosluğu ve Urmiye’deki Atayi Caddesi’nde bir araya geldi. Ancak polis ve Devrim Muhafızları Ordusu protestoculara sert bir şekilde müdahale etti.

CEZAEVİNE GÖNDERDİLER

Tebriz’de protesto eylemlerine katılan Hekime Ahmedi, Yasemin Zaferi, Rahim Sasani, Saadullah Sasani, Maksud Fazli Çimen Zemin isimli aktivistler tutuklanarak Tebriz Cezaevi’ne götürüldü. Urmiye’deki protesto eylemlerine katılan Ferit Hurşidi, Salar Taher Avşar, Şiva Mocarrad isimli aktivistler de halen Urmiye merkez cezaevinde tutuluyor. Aktivistler arasında yer alan Hamit Cabbari’nin ise nerede tutulduğu belirsizliğini koruyor. Cabbari’nin ailesi, oğullarının bir telefon görüşmesinde Türkçe konuştuğu için tutuklandığını belirtiyor.

Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
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Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında.


GÖZALTI VE İŞKENCE

Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, İran’da 30 milyondan fazla Azerbaycan Türk’ünün yaşadığını söyledi. Türker, “İran her yıl sahte Ermeni soykırımı anmalarına Tahran ve birkaç ilde müsaade ediyor. Protesto yapacak Ermenileri korumak amacıyla polis tahsis ediyor. Ancak Ermenistan Azerbaycan topraklarına saldırdığında, İran rejimi Ermenistan’a karşı protesto eden Güney Azerbaycanlı gençleri gözaltına alıp ve işkenceye maruz bıraktı” diye konuştu.

İRAN POLİSİ SALDIRDI

Türker, “Güney Azerbaycan gençleri, Azerbaycan şehitlerini anma kararı alıp toplandıklarında, İran rejimi kararıyla İran polisi, gençlere saldırıp 20’den fazla kişiyi gözaltına aldı ve işkenceye maruz bıraktı. Nasıl olur da, sözde bir Müslüman ülkede, Ermenilere, İran polisi güvenlik desteği veriyor ama Müslüman Azerbaycan’a destek veren gençleri gözaltına alıyor?” diye sordu.

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