İran İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Sahte ve kışkırtıcı yorumlara başvurarak İran'ın içişlerine müdahaleleri" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in dün bakanlığa çağrılarak, İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere, "Tek taraflı açıklamalar yaparak, terör örgütlerinin İran'a yönelik planlarında fiilen pay sahibi olmakla" suçlanırken Tahran'ın da "İngiltere'nin olağandışı eylemlerine karşılık muhtemel seçeneklerini değerlendireceği" ifade edildi.

Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonraki ölümü ve protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

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İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre ise gösterilerde en az 154 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, önceki gün İran'ın Londra Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyni'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Tahran yönetimine Mahsa Emini'nin ölümüyle ilgili tam ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

FOTOĞRAF 9 İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.



Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.



Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var



İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.



Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.



Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.



Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.



Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor. Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.



İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.

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