Dünya İran Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi
ORTADOĞU

İran: Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü 'davetsiz misafire' benzetti. İran'da karaborsaya düşen ürünlerle ilgili Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir" diye konuştu. Bunun yanında İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı" dedi.

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir" diye konuştu.

Sağlık Bakanı da koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

  • Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

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