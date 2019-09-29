Dünya İran petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor
ORTADOĞU

İran petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor

İran Petrol Bakanı Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek, fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olunması talimatı verdi. Zengene; "Tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Zengene, İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirtti.
Zengene, İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek bu ülkeden gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdi.

Zengene, İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin petrol sanayisine yönelik saldırılar konusunda uyarılarda bulundu.

İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirten Zengene, ABD'den gelebilecek fiziksel ve siber saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaparak şunları kaydetti:

  • "Düşmanın ekonomik savaşı, ülke ekonomisinin öncü ve itekleyici gücü petrol sanayisini hedef almaktadır. Bu şartlarda tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır."

Saldırıda İran silahları kullanıldı: Suudi Arabistan kanıtları olduğunu iddia etti
DÜNYA
Saldırıda İran silahları kullanıldı: Suudi Arabistan kanıtları olduğunu iddia etti

Ruhani: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz
DÜNYA
Ruhani: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz

Ruhani 3 Avrupa ülkesini eleştirdi: Bunlar asılsız ithamlar
DÜNYA
Ruhani 3 Avrupa ülkesini eleştirdi: Bunlar asılsız ithamlar
Dünyada 4.sırada yer alacak

Dünyada
4.sırada yer alacak

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı.
Baldızının boğazını kesti

Baldızının boğazını kesti

​Güvenlik görevlisi enişte baldızını defalarca bıçakladı.
Bin 600öğrenciye gözaltı

Bin 600
öğrenciye gözaltı

​Hong Kong'daki protestolar sürüyor.
Gurur günü

Gurur günü

​Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.
Yakın koruması öldürüldü

Yakın koruması öldürüldü

Çıkan çatışmada beş güvenlik görevlisi de yaralandı.
Teröristlerin ifadeleri<br>ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri
ortaya çıkardı

HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış.
En fazla taraftar <br>hangi takımda?

En fazla taraftar
hangi takımda?

Merak edilen anket sonucu açıklandı.
Son verin

Son verin

Ermenistan'a "Dağlık Karabağ" çağrısı.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Dikkat çeken araştırma

Dikkat çeken araştırma

10 kişiden 7'si evine güvenmiyor, 5'i GSM operatörünü değiştirecek.
Yavrumu istiyorum<br>gitmeyeceğim

Yavrumu istiyorum
gitmeyeceğim

HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde.
Marmara'da bir deprem daha

Marmara'da bir deprem daha

3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fatih'te<br>korkutan yangın

Fatih'te
korkutan yangın

​Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Buluşma anında ölüm ayırdı

Buluşma anında ölüm ayırdı

​Erzincan'da yaşanan kaza yürekleri parçaladı.
Bir kez bari Türkiye'den yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Diriliş derbisi

Diriliş derbisi

Haftanın ikinci derbisi Medical Park'ta oynanacak.
Betonunda deniz<br> kabukları bulundu

Betonunda deniz
kabukları bulundu

3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.