İran petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor İran Petrol Bakanı Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek, fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olunması talimatı verdi. Zengene; "Tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır" dedi.

Haber Merkezi 29 Eylül 2019, 14:40 Son Güncelleme: 29 Eylül 2019, 14:45 AA