Dünya İran Rus yapımı savaş uçaklarının ülkeye geleceğini duyurdu
ORTADOĞU

İran Rus yapımı savaş uçaklarının ülkeye geleceğini duyurdu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, sipariş edilen Rus yapımı Su-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının 3 ay sonra Tahran'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İran Rus yapımı savaş uçaklarının ülkeye geleceğini duyurdu
Su-35 tipi savaş uçağı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, siparişi verilen Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra Tahran'a teslim edileceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Haydari, Rusya'dan gelecek savunma sanayisi ekipmanlarına dair bilgi verdi.

Haydari, "İran'ın Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 savaş uçakları, (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart'ta başlayan) önümüzdeki yılın başlarında ülkeye varacak." dedi.

İranlı yetkili ayrıca Rusya'ya siparişi verilen savunma sistemleri, füze ve helikopterlerin büyük bölümünün de yakında ülkeye ulaşacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda İran'ın Rusya'dan Su-30 savaş uçağı alacağı haberleri gündeme gelmiş İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi de Eylül 2022'de yaptığı açıklamada "Rusya'dan Su-35 alacaklarını, Su-30 alımının ise gündemlerinde olmadığını" söylemişti.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da 21 Mart yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

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