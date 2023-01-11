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POLİTİKA

İran'da doğalgaz tüketimini azaltmak için halka çağrı yapıldı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci "Gaz tüketimi önceki dönemlerin üstünde olan aboneleri önce uyaracağız en son adımda gazlarını keseceğiz. Hürmüzgan ve Gilan eyaletlerinde, aşırı doğal gaz tüketiminin önüne geçmek için 21 Mart'a kadar, kamu kurumları perşembe günleri kapalı olacak" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
İranda doğalgaz tüketimini azaltmak için halka çağrı yapıldı
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Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervlerine sahip ikinci ülke İran'da yetkililer, son günlerde ülkeyi etkisi altına alan sert kış şartlarında, halka gazda tasarruf çağrısı yapıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, son günlerde soğuk hava dalgası nedeniyle ülkedeki doğal gaz üretiminin azami düzeye çıkarılmasına karşılık tüketimin de rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Halka tasarruf çağrısında bulunan Ovci, "Halkımızı buna uyması için önceden uyardık ve gazı en iyi şekilde kullanmanın yani kalın giysiler giyip sıcaklığı bir derece düşürmenin yollarını duyurduk. Bizim evimizdeki sıcaklık 21 derece ve ben evde kalın giysiler giyiyorum." ifadelerini kullandı.

Gereğinden fazla doğal gaz tüketenleri uyaran Ovci, "Gaz tüketimi önceki dönemlerin üstünde olan aboneleri önce uyaracağız en son adımda gazlarını keseceğiz." dedi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Hürmüzgan ve kuzeydeki Gilan eyaletlerinde aşırı doğalgaz tüketiminin önüne geçmek için perşembe günleri kamu kurumlarında tatil ilan edildi.

Hürmüzgan Valiliği Yönetim ve Kaynak Geliştirme Müdür Yardımcısı Muhsin Haki Nihad konuyla ilgili açıklamasında, "enerji tüketimini yönetmek" amacıyla yıl sonuna kadar (İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart) bankaların genel merkezleri, sigorta şirketleri, belediyeler ve tüm kamu kurumlarının perşembe günleri kapalı olacağını bildirdi.

İranlı yetkili, devlet dairelerinin çalışma saatlerinin de 07.00-15.00 olarak belirlendiğini ifade etti.

Gilan eyaletinde de Gaz Yönetim Karargahının önerisi üzerine Valilik kararıyla perşembe günü tüm kamu kurumlarının kapalı kalacağı aktarıldı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) 2021 raporuna göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda. Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.

Petrol Bakanı Ovci, 18 Ekim'de Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkede kış aylarında doğalgaz sıkıntısı yaşanmaması için 80 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve ülkede bu kış, doğal gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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