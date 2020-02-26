İran seferleri iptal edildi: Uçaklar geri dönüyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.

Kararın ardından iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü.



Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

EKONOMİ İran'dan gelen gemilere koronavirüs engeli

Uçuşlara Türk yolcu alınmayacak

İran'da onlarca kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs nedeniyle daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine İran uçuşları tek taraflı olarak gerçekleştiriliyordu. SHGM'nin bugün aldığı kararla tüm İran uçuşları askıya alındı. İranlı yolcuların İstanbul'da kalması nedeniyle, resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyu ve ilgililere duyurulur" diye bilgi verdi.

OYNAT 01:11 Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez' dedi. BiP'te paylaş

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