​İran silah taşıyor: Erivan'ın yardımına koştu!

İran, Karabağ’da köşeye sıkışan Ermenistan ordusuna nefes borusu olmaya devam ediyor. Azerbaycan basınında yer alan görüntülere göre Rusya menşeili silah ve askeri araç yüklü onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan’a gitti. Sınır bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan’a giden TIR’ları durdurmak için eylemlerine devam etti. Sınır kapısı bölgesinde protestolar düzenlendi. Bazı tırların da lastikleri kesildi, yollarına çivili düzenekler koyuldu. Resmi açıklamalarda silah sevkiyatını yalanlayan İran ise TIR’ların yanına koruma araçları verdi. İran güvenlik güçlerinin silah taşıyan araçlara 100 kilometre boyunca koruma sağladığı belirtiliyor.
PROTESTOCULARA SOPALI GÖZALTI
Güney Azerbaycan halkına saldırılar başladığı gün İran rejiminin tutumunu protesto çağrısında bulunduklarını aktaran Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “Urmiye ve Tebriz şehirlerinde özel harekat polisleri de dahil yolları kestiler. Ama itirazlarımız devam edecek her gün sürecek. Bugün akşam 6’da Güney Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde protestolar olacak. Ve işler giderek gergin bir hal alacak” dedi.