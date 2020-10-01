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Dünya İran silah taşıyor Erivanın yardımına koştu
ASYA

​İran silah taşıyor: Erivan'ın yardımına koştu!

İran silah taşıyor: Erivan'ın yardımına koştu

İran, Karabağ’da zor durumda kalan Ermenistan’ın yardımına koştu. Rusya yapımı silah ve askeri araçları taşıyan onlarca TIR, İran üzerinden Ermenistan’a gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya menşeili silah ve askeri araç yüklü onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan’a gitti.
Rusya menşeili silah ve askeri araç yüklü onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan’a gitti.

İran, Karabağ’da köşeye sıkışan Ermenistan ordusuna nefes borusu olmaya devam ediyor. Azerbaycan basınında yer alan görüntülere göre Rusya menşeili silah ve askeri araç yüklü onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan’a gitti. Sınır bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan’a giden TIR’ları durdurmak için eylemlerine devam etti. Sınır kapısı bölgesinde protestolar düzenlendi. Bazı tırların da lastikleri kesildi, yollarına çivili düzenekler koyuldu. Resmi açıklamalarda silah sevkiyatını yalanlayan İran ise TIR’ların yanına koruma araçları verdi. İran güvenlik güçlerinin silah taşıyan araçlara 100 kilometre boyunca koruma sağladığı belirtiliyor.

İran silah kapısı oldu
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İran silah kapısı oldu

PROTESTOCULARA SOPALI GÖZALTI

Güney Azerbaycan halkına saldırılar başladığı gün İran rejiminin tutumunu protesto çağrısında bulunduklarını aktaran Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “Urmiye ve Tebriz şehirlerinde özel harekat polisleri de dahil yolları kestiler. Ama itirazlarımız devam edecek her gün sürecek. Bugün akşam 6’da Güney Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde protestolar olacak. Ve işler giderek gergin bir hal alacak” dedi.

Azerbaycan'a ait kamikaze droneleri Ermenilerin askeri araçlarını böyle imha etti
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Azerbaycan'a ait kamikaze droneleri Ermenilerin askeri araçlarını böyle imha etti
Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görülüyor.

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