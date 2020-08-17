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Dünya İran hakkında flaş iddia Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Talibana para teklif ettiler
ORTADOĞU

İran Taliban'a, ABD askerlerini öldürmesi için para teklif etti

İran hakkında flaş iddia: Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiler

CNN'in Pentagon belgelerine dayandırdığı haberine göre yabancı bir ülke Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif etti. Bahsi geçen teklifin geçen sene ABD askerlerinin hedef alındığı 6 saldırıyla ilgili olduğu vurgulanırken haberde, belgelerde bu ülkenin adının zikredilmediği ancak konuşan kaynakların, bu ülkenin İran olduğuna işaret ettiği aktarıldı. Öte yandan daha önce New York Times gazetesi aynı iddiayı Rusya için ortaya atmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD istihbaratı, İran'ın Afganistan'daki ABD askerlerinin ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiğini iddia etti.

  • CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberine göre, yabancı bir ülke, Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için para teklif etti.

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İran olduğu işaret ediliyor

Söz konusu para teklifinin geçen yıl Amerikan askerlerinin hedef alındığı 6 saldırıyla ilgili olduğunun vurgulandığı haberde, belgelerde bu ülkenin adının zikredilmediği ancak CNN'e konuşan kaynakların, bu ülkenin İran olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

  • Belgelerde dikkat çeken bir saldırının ise 11 Aralık'ta ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'ne yapılan ve 2 sivilin ölümü, 70'den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı olduğu belirtildi.

Rusya için de aynı iddia da bulunulmuştu

New York Times gazetesi, 26 Haziran'da ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde,Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

  • ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

İstihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile martta paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik notayla durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

  • Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.
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