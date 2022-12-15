Dünya İran ve Rusyadan uzay anlaşması
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İran ve Rusya'dan 'uzay' anlaşması

İran ile Rusya arasında uzay endüstrisi alanında işbirliğini geliştirme amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Yuriy Borisov "İran'ın uzay endüstrisini geliştirme programı, bu endüstrinin tüm alanlarını kapsıyor ve Rusya da (İran'ın bu alandaki) hedeflerine ulaşmasına yardım ediyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
İran ve Rusyadan uzay anlaşması
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, söz konusu mutabakat zaptına, İran'ın Kiş Adası'nda düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı sırasında İran Uzay Ajansı ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileri imza attı.

İmza töreninde konuşan İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, imzalanan mutabakat zaptının uzay alanında işbirliği konusunda iki ülke arasındaki iletişimi güçlendireceğini söyledi.

Salariye, "Bu işbirliği belgesi, algılama ve telekomünikasyon uydularının inşasında işbirliği ve laboratuvar altyapısının oluşturulması, montajı, fırlatma üssü ve uydu testi gibi konuları kapsamaktadır." diye konuştu.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov da Moskova-Tahran arasında uzay endüstrisi konusundaki işbirliğinin 2002'de başladığını belirtti.

'Endüstrinin tüm alanlarını kapsıyor'

İran'ın bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Borisov, "İran'ın uzay endüstrisini geliştirme programı, bu endüstrinin tüm alanlarını kapsıyor ve Rusya da (İran'ın bu alandaki) hedeflerine ulaşmasına yardım ediyor." dedi.

Borisov, Rus uzay istasyonuna İranlı astronot gönderilmesinin iki ülkenin ortak programlarından biri olduğunu ifade etti.

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