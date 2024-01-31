İran’a çok katmanlı karşılık

ABD yönetimi, 3 askerinin ölüp 40'tan fazla askerinin de yaralandığı Ürdün’deki üs saldırısının ardından nasıl bir karşılık vereceği konusunda seçenekleri değerlendiriyor. Başta Başkan Joe Biden olmak üzere hemen hemen bütün yetkililer yaptıkları açıklamalarda İran’ın suçlu olduğunu işaret ederken, şu ana kadar saldırının İran’dan yönetildiğine dair somut bir kanıt bulunamadığı belirtildi. Bu sebeple, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin baskısına rağmen Tahran’ın direkt olarak hedef alınmasının ihtimal dahilinde olmadığı, bunun yerine Irak ya da Suriye bölgesinde bulunan İran’a bağlı vekil güçlerin hedef alınabileceği kaydedildi.





ASKERİ SEÇENEKLER HAZIRLANIYOR

ABD merkezli Politico, Başkan Biden’ın danışmanlarına üs saldırısına yanıt vermek için askeri seçenekler hazırlama talimatı verdiği kaydedildi. Seçenekler arasında Suriye’deki ve Irak’taki İran personeline ya da vekil güçlere saldırı bulunuyor. Bunun yanında Basra Körfezi’ndeki İran donanma varlıklarına da bir saldırı gerçekleştirilebileceği kaydedildi. ABD’li yetkililer, Başkan Biden’ın izin vermesiyle beraber misilleme saldırısının önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlayabileceği de bildirdi.





YARALI SAYISI ARTABİLİR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40’ı geçtiğini belirtti. Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.





KANIT YOK AMA İRAN SORUMLU

Singh, saldırının arkasında İran’ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran’ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran’ı) sorumlu tutacağız" dedi. İran’ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok" şeklinde cevap verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin soruya, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi, biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" şeklinde yanıt verdi. Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimin çok arttığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.





GENİŞ SAVAŞ İSTEMİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden ise "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok" dedi. Amerikan üssüne yapılan saldırıdan, "silahları temin ettiği için" dolaylı olarak İran'ı sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." dedi. Biden, saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi.





İHA’YA MÜDAHALE ETMEDİ

ABD’li yetkililer, Ürdün'deki ABD üssüne yapılan saldırıda, ABD kuvvetlerinin düşman İHA'sını kendi İHA'larından biri sanıp müdahale etmediğini bildirdi. ABD ordusu tarafından olaya dair hazırlanan ön raporda, saldırıyı gerçekleştiren İHA üsse doğru yaklaşırken, bir ABD İHA'sının da "Kule 22" olarak bilinen ve "Coyote" adlı anti-drone sistemleriyle donatılmış askeri tesise geri döndüğü bildirildi. Bu sebeple İHA’yı düşürmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığı kaydedildi.



