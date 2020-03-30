Dünya İranda 1 Nisan alarmı Halk sabahın erken saatlerinde yollara düşecek
KORONAVİRÜS

İran’da 1 Nisan alarmı: Halk sabahın erken saatlerinde yollara düşecek

Nevruz tatili nedeniyle 8.5 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat yaptığı ve salığını korona salgınını büyüttüğü İran’da şimdi de 1 Nisan alarmı verildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
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İran takvimine göre Ferverdin ayının 13'ü "Sizdah Be-dar" yani Doğa Günü, bu yıl 1 Nisan'a tekabul edecek.

Nevruz Bayramı'yla birlikte yollara düşen İranlılar, bir de Doğa Günü kapsamında bir araya gelecek.

NEVRUZDA 6 BİN 500 VAKA

Doğa Günü, İran kültürüne göre, kadim bir inanışı temsil ediyor. Sabahın erken saatlerinde baharın müjdecisi olan Sizdah Be-dar etkinlikleri için çoluk çocuk sokaklara dökülen İranlılar, toplu şekilde piknik yapıyorlar.

Bu günde evde kalmak uğursuzluk sayılırken, bir yere gidecek imkanı olmayan vatandaşlar bile evinin bahçesinde piknik geleneğini sürdürmeye özen gösteriyor. İran Kızılayı Başkan Vekili Kerim Hemmeti, Nevruz dolayısıyla şehir değiştiren 6 bin 500 kişide korona belirtilerinin tespit edildiğini duyurmuştu, benzer endişe Doğa Günü için de yaşanıyor.

HİÇ KİMSE EVDE OTURMAZ

Sizdah Be-dar etkinliğinin adeta bir festival havasında geçtiğini aktaran İranlı Gazeteci Taha Kirmanı, "Bu güne İran kültüründe çok önem verilir. Aileler, piknik alanlarına giderek büyük sofraların etrafında buluşur. İranlıları o gün hiçbir kuvvet evde oturtamaz" dedi.

Öte yandan sağlık yetkililerini de şimdiden Doğa Günü telaşı sardı. Yetkililer, "Buraya kadar iyi kötü geldik o gün kontrol edemezsek emeklerimiz boşa çıkar" yönünde açıklama yaparak halkı evde tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise koronavirüsün neden olacağı ikinci dalga salgına karşı sert önlemler alacağını belirterek, halka hazırlıklı olun çağrısı yaptı. Ruhani, şehirlerarası seyahatler ile parklara yasak getirildiğini ifade etmişti. Yeni önlemlere uymayan vatandaşların araçlarına 1 ay el konulacak, ayrıca 500 tümen yani yaklaşık 200 lira da ceza kesilecek.

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