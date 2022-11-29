İran’da 1156 mahkuma Galler galibiyeti affı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İran Milli Takımı’nın Galler karşısında 25 Kasım'da elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei tutuklulara ilişkin özel bir talimat verdi.

Ejei'nin ilgili mercilere verdiği talimatta "hafifletici sebeplerden yararlanma şartlarına sahip tutuklulara azami derecede yardım sağlanması ve bir an önce tahliye edilerek ailelerine dönmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını istediği" aktarıldı.

Yargı Erki Başkanı'nın talimatı sonrası yapılan değerlendirmelerde, ülkedeki Emini gösterilerinde tutuklananların da aralarında bulunduğu, hukuki şartları uygun görülen kişilerden 1156'sı serbest bırakıldı.

Bu kapsamda, Tahran’da 195, Hürmüzgan’da 14, Batı Azerbaycan’da 20, Elburz’da 57, Kirman’da 40, Kürdistan’da 18, Fars’da 204, Mazenderan’da 78, Merkezi’de 80, Buşehr’de 30, Güney Horasan’da 6, İlam’da 14, Kuzey Horasan’da 9, Huzistan’da 236, Çaharmahal Bahtiyari’de 17, Gülistan’da 21, Kirmanşah’ta 36, Zencan’da 24, Gilan’da 50, Simnan'da 7 kişi serbest kaldı.

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Mahkumların serbest bırakılmasına yönelik değerlendirmelerin devam ettiği kaydedilen habere göre, "güvenlik görevlilerine saldıran, cinayet işleyen, yaralama olaylarına karışan, özel mülkü tahrip eden, dini değerlere saldıran ve Kur'an-ı Kerim yakan” kişiler bu talimattan faydalanamayacak.