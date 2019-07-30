Dünya İranda 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi
ORTADOĞU

İran'da 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'da 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Pakistan sınırındaki Haş ilçesinde, sınırda uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye düzenlenen operasyonda 1 ton 187 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Kanberi, söz konusu operasyonda 2 çete üyesinin de yakalandığını aktardı.

Kaçakçılarla girilen çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü

Öte yandan dün Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinde, güvenlik güçleri ile kaçakçılar arasında çatışma çıktığı açıklandı.

  • Söz konusu çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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