İran'da 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Teşkilata Suriyeli talimatı

4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, bir yandan mülteci karşıtıymış gibi gösterilirken diğer taraftan Suriyelilere karşı düşmanlık körükleniyor. AK Parti yönetimi, Ankara’da toplanan il başkanlarına, vatandaşlara ulaşıp “kara propagandaya karşı Suriyeli misafirlerle ilgili gerçekleri anlatma ödevi” verdi.