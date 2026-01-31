Yeni Şafak
İran’da ABD askerlerinin mezarı kazıldı

16:5031/01/2026, Cumartesi
İran’ın başkenti Tahran’da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.




