İran'da devriye ekiplerine silahlı saldırı: Beş polis hayatını kaybetti

İran'da devriye ekiplerine silahlı saldırı: Beş polis hayatını kaybetti

18:1122/08/2025, Cuma
DHA
Silahlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Silahlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentinde devriye ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu beş polis hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, devriye ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentinde, kontrol noktasındaki iki devriye ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grubun üstlenmediği belirtilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı duyuruldu.



