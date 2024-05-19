İran'da Genelkurmay başkanından orduya talimat! Kaza sonrası Hamaney'den ilk açıklama: Herkes dua etsin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığı belirtilirken araç içerisinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarıldı.

Fars Haber Ajansı, Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyururken kazaya ve Reisi ile yanındakilerin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bir gelişme yok"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, kazaya uğradığı belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterini arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili henüz hiç bir gelişmenin olmadığını belirtti.

X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Cehrumi, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak herhangi bir gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Cehrumi, "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının helikopter olayına ilişkin son haberleri almak, halkın ve medyanın hakkıdır. Ancak kaza yeri ve hava şartlarının özel durumu göz önüne alınmalıdır. Henüz hiç yeni haber yok." ifadelerini kullandı.

Hamaney: "Herkes dua etsin"

Öte yandan İran dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"İHA'larla çalışmalar yapılamıyor"

Bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderilirken, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

Öte yandan bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibinden 11 kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Orduya talimat verildi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması İran devlet televizyonunda paylaşıldı. Bakiri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

"Durum endişe verici"

Kazaya ilişkin konuşan İranlı bir yetkilinin, "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulunduğu da aktarıldı.

AB devreye girdi

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası nedeniyle Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurdu.

"Yakından izliyoruz" mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

İran'da 'OHAL ilan edildi' iddiası

Öte yandan İran'dan gelen son dakika bilgilerine göre, İran Dini Lideri Hamaney'in, kaza nedeniyle ülke genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan ettiği iddia ediliyor.

İsrail: Olayda dahlimiz yok

İsrail merkezli Kanal 13'te ise İsrail'in helikopter kazasında hiçbir dahlinin bulunmadığı yöndeki açıklamalara yer verdi.

Aliyev: Destek için hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin acil iniş yapması konusunda endişelendiklerini ve İran'a destek için hazır olduklarını açıkladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

ABD'den kazaya ilişkin ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.







