İran'da göstericiler Valilik binasını ele geçirdi

İran’da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.
İran’da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.
Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.
İran’ın Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericiler üçüncü günde eylemlerini sürdürdü.
- İran’ın Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Şiraz, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce gösterici hayat pahalılığını protesto etmek için gösterilerin 3. gününde de bir araya geldi. Göstericiler, "Suriye’yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz" ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı. Ayrıca devam eden protesto gösterilerinde 52’den fazla kişi gözaltına altına alındı.
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