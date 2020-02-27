Dünya İranda koronavirüsten 4 kişi daha öldü
ORTADOĞU

İran'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor.

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.

  • İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

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