İran'da salgın için dev bütçe: Saklayanlar ihanet etmiş olur

Başkent Tahran'da düzenlenen Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgınla ilgili son gelişmeler hakkında konuştu. Ülkedeki sağlık sistemini son 6 yılda çok güçlendirdiklerini söyleyen Ruhani, "Koronavirüse yakalanan ve hastanelere başvuran herkesin sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümet, sağlık sigortası yoluyla karşılayacak. Hasta masrafların sadece yüzde 10'unu ödeyecek" dedi.

DÜNYA İran Cumhurbaşkanı Ruhan: Koronavirüste pik seviyeye hazırız

Ruhani, ülkede halkın gıda malzemelerine erişimde herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirterek görevlendirdiği yetkililerin işin takipçisi olduğunu ifade etti.

Bütçenin yüzde 20'si salgınla mücadeleye ayrıldı

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle halkın zor şartlarda yaşadığını vurgulayan Ruhani, bu yıl bütçenin yüzde 20'sinin koronavirüs salgını ile mücadeleye ayrıldığını söyledi.

Ruhani "Bütçenin yüzde 20'si yani 1 trilyon tümen (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tahsis edildi. Ağır yaptırımlara maruz kalan bir ülkenin bunu nasıl yapabileceği dünyaya şaşırtıcı gelebilir. Bunun dışında hastaneler tam donanımlı ve sağlık çalışanlarının da motivasyonu yüksek." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:58 İran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na bu görüntüler damga vurdu İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı. Hızla yayılan koronavirüs nedeniyle tüm bakanlar toplantıya virüse karşı önlem almak zorunda kaldı. Alınan önlemler gündem oldu. BiP'te paylaş

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"Saklamak ihanettir"

Ahlaki ve kültürel bir tavır olarak insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Eğer birisi koronavirüse yakalanıp gizlerse ve yakınlarına söylemezse büyük bir ihanet içerisinde olmuş olur" diye konuştu.