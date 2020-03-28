Dünya İranda salgın için dev bütçe Saklayanlar ihanet etmiş olur
KORONAVİRÜS

İran'da salgın için dev bütçe: Saklayanlar ihanet etmiş olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs hastası olan vatandaşların sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümetin karşılayacağını açıkladı. Bütçenin yüzde 20'sini yani 1 trilyon tümeni (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) salgınla mücadele için tahsis edildiğini duyuran Ruhani, "Eğer birisi Corona Virüse yakalanıp gizlerse ve yakınlarına söylemezse büyük bir ihanet içerisinde olmuş olur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Başkent Tahran'da düzenlenen Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgınla ilgili son gelişmeler hakkında konuştu. Ülkedeki sağlık sistemini son 6 yılda çok güçlendirdiklerini söyleyen Ruhani, "Koronavirüse yakalanan ve hastanelere başvuran herkesin sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümet, sağlık sigortası yoluyla karşılayacak. Hasta masrafların sadece yüzde 10'unu ödeyecek" dedi.

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Ruhani, ülkede halkın gıda malzemelerine erişimde herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirterek görevlendirdiği yetkililerin işin takipçisi olduğunu ifade etti.

Bütçenin yüzde 20'si salgınla mücadeleye ayrıldı

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle halkın zor şartlarda yaşadığını vurgulayan Ruhani, bu yıl bütçenin yüzde 20'sinin koronavirüs salgını ile mücadeleye ayrıldığını söyledi.

  • Ruhani "Bütçenin yüzde 20'si yani 1 trilyon tümen (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tahsis edildi. Ağır yaptırımlara maruz kalan bir ülkenin bunu nasıl yapabileceği dünyaya şaşırtıcı gelebilir. Bunun dışında hastaneler tam donanımlı ve sağlık çalışanlarının da motivasyonu yüksek." ifadelerini kullandı.

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"Saklamak ihanettir"

Ahlaki ve kültürel bir tavır olarak insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Eğer birisi koronavirüse yakalanıp gizlerse ve yakınlarına söylemezse büyük bir ihanet içerisinde olmuş olur" diye konuştu.

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